Foarstanners kringlooplânbou kuierje nei minister yn Den Haag

Oant no ta ha 32 organisaasjes út Fryslân en de rest fan Nederlân har oanmeld foar de kuiertocht. Se wolle op dizze wize in hoopfol lûd hearre litte, seit Marcia de Graaff fan Kening fan de Greide. Wat de tsien stappen yn it plan krekt binne, is no noch net dúdlik. De organisaasjes wolle dy de kommende wiken foarm jaan.

Takomstbestindich

"Alle organisaasjes dy't meidogge, ha we tsien fragen steld, wêrmei't we dat tsienstappeplan foarmje sille. Want it is ek hiel belangryk dat we dit plan mei-elkoar foarmje", seit De Graaff. "Ik tink dat it hiel belangryk is dat wy mei-elkoar stean foar in kringlooplânbou dy't rekken hâldt mei wat de ierde jaan kin, en dy tagelyk boeren in goed ynkommen jout, dêr't sûne produkten út fuortkomme, sûne bisten, in sirkulêre ekonomy en gelokkige boargers."

De organisaasjes wolle in fyzje foarmje dy't takomstbestindich is en foarkomme dat der yn de takomst opnij problemen ûntstean, mei bygelyks de stikstofútstjit en it bioferskaat.