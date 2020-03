Duizend Dagen: #1 Sliepe ûnder de preekstoel

In berjocht yn 'e krante bringt sjoernalisten Karen Bies, Diane Romashuk en Wieberen Elverdink op it spoar fan in oangripend ferhaal op De Rottefalle. Tusken april 1992 en oktober 1994 wie de menistetsjerke it skûlplak foar in Syrysk-Ortodokse famylje. Mear as hûndert doarpsminsken holden de wacht, dei en nacht. Hoe gie dat yn syn wurk? En wat besielde harren? En stadichoan komt de fraach: is it ferhaal fan it tsjerke-asyl fan De Rottefalle wier de waarme suksesstory dy't it liket?