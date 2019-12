Wenpleats giet ferlern by brân yn Burgum

De brân begûn om in oere as trije hinne, wêrtroch is noch net bekend. By de brân is nimmen ferwûne rekke. De brânwacht giet der fanút dat de pleats leech stie.

De brânwacht sette meardere korpsen yn om it fjoer te bestriden. Dy slaggen der net yn de wenpleats te behâlden, mar koene wol foarkomme dat it fjoer oersloech nei neistlizzende gebouwen. It giet dan ûnder oare om in âlde suvelfabryk.

By de brân kaam in soad reek frij, de brânwacht warskôge omwenners dêrom ruten en doarren ticht te hâlden.