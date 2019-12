Brêge yn Burdaard mear as twa moannen ticht foar autoferkear

De Steenhuisenbrêge yn Burdaard is fan 6 jannewaris oant en mei 20 maart ôfsletten foar it autoferkear. De brêge oer de Dokkumer Ie is ticht yn ferbân mei renovaasjewurksemheden. It ferkear wurdt omlaat fia de Dokkumerstrjitwei-Kolkhuiserbrêge-Hikkaarderdyk.