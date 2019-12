Strûpmoes-aksje by nachtopfang foar faker waarme mielen foar dakleazen

Op alle dagen is der iten, mar net alle dagen dus wáárm iten. Neffens Sytze Kout is trije kear yn de wike net genôch. "As je dak- en thúsleas binne of gjin papieren hawwe en jo rinne in pear dagen op strjitte en mei hast gjin jild, dan is it wol wichtich dat de basisbehoeften garandearre wurde. Dêr heart in waarm miel wol by."

Kout snapt wol wêrom't der foar trije kear keazen is. "Zienn hat in belied dat sy wier meitsje moatte rjochting de gemeente: dat sy in trochstream hawwe. Sy moatte produksjesifers sjen litte en derfoar sjogge sy ek wol yn dat der in groep is dy't yn 'e knipe komt en net sa maklik bemiddele wurde kin nei ambulante begelieding of oare foarsjenningen. En krekt om dy groep giet it. Wy sjogge faak oer de holle dat minsken dy't harren sels net rêde kinne wat ekstra help nedich hawwe. As jo dan besunigje op mielen of wegerje by in nachtopfang, dat giet fierstente fier."

Gemeente

Zienn is de útfierder fan de gemeente Ljouwert, dus soe de aksje net better by de gemeente wêze kinne? Kout fynt: "De helpferlieners hawwe in autonome beropstatus en kinne sels beslissingen nimme. It is ék in kar fan Zienn sels. Us aksje giet yn goed oerlis, sy snappe wat wy oanjouwe. De reaksjes fan de minsken binne posityf. It moat ek struktureel wêze, net allinne foar de krystdagen."