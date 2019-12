Opfieren gaswinning Noardwâlde mei trochgean

De gemeente Weststellingwerf is foel tsjin de gaswinning by Noardwâlde. Dat hat te krijen mei in ierdskodding dy't earder yn 2009 wie. Dat wie der ien fan 2.8 op de skaal fan Richter. Dat wie doetiids by De Hoeve. Neffens it KNMI hie dy skodding te krijen mei it dumpen fan ôffalwetter yn de lege put. Dat wurdt troch it SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) sjoen as in logyske ferklearring.

Net ûnder de yndruk

De Ried van Steat is lykwols net ûnder de yndruk fan de argumintaasje fan de gemeente Weststellingwerf: "Dat er in 2009 bij het nabijgelegen dorp De Hoeve een aardbeving is geweest maakt niet dat de risicoanalyse onjuist is." De Ried sjocht ek gjin oanlieding om te twiveljen oan it stânpunt fan it KNMI, SodM en mynboubedriuw Vermilion.