Sportcast: Jubelstimming by Fryske betelle fuotbalklups

Us analisten binne optimistysk oer de earste seizoenshelte fan SC Hearrenfean. De ploech stiet no op it achtste plak mei 28 punten. Geert van Tuinen fynt it positive gefoel om Hearrenfean hinne benammen de fertsjinste fan de trainer: "Johnny Jansen hat it segryn wer út de klup helle." Arjen de Boer fynt dizze trainer in ferromming: "Wat hawwe we in wedstriden sjoen ûnder Streppel en Olde Riekerink, man o man. Dan is dit it evangeelje dat Johnny Jansen preket."

Yn de Sportcast neame ús analisten harren ferrassingen fan it seizoen. Foar Geert van Tuinen is dat Chidera Ejuke: "Dy Ejuke is in ûnlieden projektyl. Dat is syn krêft, mar ek syn swakte. Dochs bin ik in Ejuke-fan, hy komt altyd wol foarby yn de gearfettingen."