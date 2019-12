Protest op It Amelân tsjin plannen foar campus Ameland Academy

Yn febrewaris begjint op It Amelân de saneamde Ameland Academy, dêr't studinten telâne kinne dy't yn de hoareka oan de slach wolle. Doel is om mei de Academy de tekoarten yn de hoareka op te lossen. De Ameland Academy komt yn Ballum, dêr't in wenpleats omboud wurdt. Dêr binne se yn it doarp net bliid mei.

Beswieren

Ballumer Erik de Boer is ien fan de tsjinstanners. "We zijn zo boos omdat de campus in onze optiek te grootschalig is. Er wordt ons verteld dat er maar zeventien studenten in komen te wonen, maar we denken dat dat er veel meer zijn. Dat zijn onze zorgen. We zijn tegen permanente bewoning."

Ferfolchstappen

De Boer is net de iennige dy't him yn Ballum soargen makket oer de Ameland Academy. By de gemeente binne sa'n 150 beswieren yntsjinne en der hingje meardere spandoeken yn it doarp. "We denken dat de gemeente niet veel met onze bezwaarschriften doet", seit De Boer. "Dan moeten we nadenken over verdere stappen, want we laten het hier niet bij zitten."

De Ameland Academy sels wol noch net reagearje op it ferhaal.