Plysje oer jonge leeftyd fan fertochten stekynsidint yn Drachten: "Dit is echt heel zorgelijk"

De plysje is benammen skrokken fan de jonge leeftyd fan de fertochten. "Dit is echt heel zorgelijk. Wat doe je op die leeftijd al met een wapen op straat?", freget Van Gijssel har lûdop ôf. Oer de oarsaak kin de plysje noch neat sizze. "We willen heel graag weten wat de aanleiding was voor dit incident. Het verhoor van de jonge verdachten zal daar duidelijkheid over moeten geven."

By de opskuor dy't op strjitte ûntstie nei it ynsidint rekke in manlik plysjeagint ferwûne. Hy is oan syn ferwûnings behannele yn it sikehûs. "Daar doen we ook onderzoek naar", lit de wurdfierder witte. Al mei al hâldt dizze saak de plysje noch wol efkes oan it wurk. "Dit is een incident met enorm veel impact, waarbij veel emoties komen kijken."