Dizze 9 programma’s meisto net misse mei de feestdagen

Fleanende start

En dan is it alwer 2020. De tiid fleant en dêrom set Omrop Fryslân it nije jier útein mei it programma 'In fleanende start'. De nijjiersdûk fan De Lemmer is nijjiersdei ien fan de promininte programma-ûnderdielen fan 'In fleanende start'. Ferslachjouwer Simone Scheffer is der by as tusken ienen en twaën in pear hûndert entûsjaste swimmers har net troch de kjeld tsjinhâlde litte en it nije jier fris(!) begjinne. Te hearren by Omrop Fryslân op 1 jannewaris tusken 13.00 en 18.00 oere.