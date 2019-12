Grutte soargen oer Fryske taal yn de rjochtseal

Neffens Boksem komt it Frysk ûnder druk te stean troch de skaalfergrutting. De Ljouwerter rjochtbank is mei dy fan Grins en Assen ûnderbrocht by de rjochtbank Noard-Nederlân. It Ljouwerter gerjochtshôf is ek net mear selsstannich en is taheakke oan it hôf yn Arnhem.

Fiergeande gefolgen

Dat hat fiergeande gefolgen foar it Frysk. Advokaat Boksem: "Zelfs bij de behandeling van zaken in Leeuwarden is het geen vanzelfsprekendheid meer dat alle betrokkenen het Fries kunnen verstaan. Rechters worden steeds vaker ingevlogen vanuit Groningen of Assen. Raadsheren zelfs vanuit Arnhem of Zwolle."