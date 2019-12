De brânwacht yn Noard-Hollân moast, mei in gemiddelde fan 57,7 brânynsidinten op de 10.000 ynwenners, it faakst yn aksje komme. Fryslân stiet mei in gemiddelde fan 23 ynsidinten op de 10.000 ynwenners ûnderoan.

Smoke is de grutste oarsaak fan brannen. Ek koartsluting en iten siede steane heech op it listje.