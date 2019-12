Alvestêdetochtrider is gemiddeld 55 jier âld

Der is ek in wachtlist. Dêr steane benammen jongere riders op. De gemiddelde leeftyd is dêrom de ôfrûne jierren in bytsje nei ûnderen gong.

Jongeren op de wachtlist

Om jongere minsken op de wachtlist ek in kâns te jaan, docht it bestjoer fan de feriening takom jier wer in oprop oft der ek leden binne dy't ôfsjogge fan harren ridend-lidmaatskip.

By in mooglike Alvestêdetocht kinne der 30.000 minsken de tocht ride. Mei-inoar binne der mear as 30.000 leden. De ferwachting is dat der by de Tocht der Tochten rûchwei 24.000 minsken ek echt de tocht ride sille.