'Dreaming of a white christmas?' Dan hast de sliep noch net út!

Siemen Reitsma is foarsitter fan de iisbaan yn Grou en hopet op kâlde krystdagen yn stee fan in wite wrâld. Alle dagen sjocht er efkes by de iisbaan, dy't al sûnt novimber ûnder wetter stiet. "Jo hoopje dochs dat it begjint te friezen om de krystdagen hinne. Ik wit wol dat it wetter is, mar ik sjoch it iis al wer foar my."

Ofrûne jier koe der net reerdiden wurde op de iisbaan fan Grou. It jier dêrfoar koe der wol riden wurde op it bûteniis. "It is twa jier lyn dat hjir riden is, dus it moat nedich wer wurde."