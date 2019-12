It giet striemin mei de wylp, warskôget Sovon Vogelonderzoek

It tal briedpearen nimt bot ôf; de fûgels ferlitte natuergebieten foar boerelân. Op bygelyks de Waadeilannen hat dat te krijen mei it ferrûgjen fan dúngebieten troch te folle stikstof. Mar yn de greiden rêde wylpen it ek net, omdat sy twa moannen lang nedich hawwe om it lytse spul grut te krijen. En sa lang is it gewoanwei net rêstich yn in it boerelân.

Ynternasjonale sifers

Soks pakt min út foar de tige fersteuringsgefoelige soart. Ek ynternasjonaal buorket de wylp hurd achterút en dat sjogge je no oan weromrinnende oantallen winterdeis yn it Waadgebiet.