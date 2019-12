Noppert útskeakele op WK darts nei ferlies tsjin Huybrechts

De Fries, dy't op dit stuit op it 31ste plak fan de wrâldranglist stiet, begûn fuortendaliks skerp tsjin Kim Huybrechts (41ste plak). Mei in finish fan 87 pakte Noppert de earste leg fan de wedstriid. Huybrechts makke rap lyk, wêrnei't de Jouster yn fjirtjin darts op in 2-1 foarsprong kaam. Doe't de Belch ien pylk miste om lyk te meitsjen, smiet Noppert 80 út foar de earste set.

Huybrechts fjochtet werom

Ek de twadde set like rjochting de Jouster te gean. Hy kaam op 2-1 yn legs foar, mar doe notearre Huybrechts in 11-darter en in 13-darter om de set te pakken. De Belch hold dat nivo fêst en begûn de tredde set fuortendaliks mei in 109-finish. Noppert koe dêrnei it inisjatyf fan syn tsjinstanner brekke troch 76 en 74 efterinoar út te smiten. In tredde finish op rige op 148 gie mis foar Noppert, mar fia dûbel sân pakte hy dochs de tredde set: 2-1.