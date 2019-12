UPDATE: Twa fertochten oanholden nei stekynsidint yn Drachten

De tadracht fan it stekynsidint by in kafee oan de Zuidkade is net bekend. Twa fertochten fan om de 16 jier hinne wiene derfan trochgien. De plysje die in Burgernet-melding út. Let op de jûn waarden twa fertochten oanholden.

Omstanners slachs

Nei it ynsidint rekken omstanners slachs. Dêrby is dus ek ien plysje-agint ferwûne rekke.

Der wiene ferskate ambulânses nei it plak fan it ûngelok kaam. Der waarden skermen om it slachtoffer hinne set.