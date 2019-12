Mooglik stekynsidint oan Zuidkade yn Drachten, dieders op de flecht

Der is ek in traumahelikopter nei Drachten kaam om it ambulânsepersoniel te helpen. Hoe't it slachtoffer deroan ta is, is net bekend. Der binne skermen om it slachtoffer hinne set.

Der gjinien oanholden. Burgernet ropt minsken om út te sjen nei twa jonges fan 15 of 16 jier. De ien hat in griene jas en in heuptas. De oar in in swarte jas en in swarte broek.

De plysje is dwaande mei ûndersyk en ûnderfreget tsjûgen. De Zuidkade heart by it útgeansgebiet yn Drachten, dêr't ek sneintejûn in soad minsken wiene.