UNIS Flyers wint fan Geleen en stiet yn bekerfinale

De Flyers kamen al betiid yn de wedstriid op foarsprong. Mei in man mear skeat Trevor Peterson hurd de 1-0 binnen. Flak foar de ein fan de earste perioade ferdûbele Adam Bezak de foarsprong foar de Flyers, opnij doe't Geleen in man minder op it iis hie. Dochs die Geleen ek noch wat werom yn dyselde perioade. In skot fan Mordy Munichman fleach binnen fia in spiler fan de Flyers.

Geleen komt even werom

Betiid yn de twadde perioade wie it sels wer lyk. Op it stuit dat Flyers powerplay hie, skoarde Geleen. Bezak miste de puck en dêr profitearre Nick Verschuren fan: 2-2. De Flyers profitearren in pear kear net fan powerplay, mar tsjin de ein fan de twadde perioade stiene de Feansters sels mei twa man mear op it iis. Doe makke Petersen der 3-2 fan.

Flyers meitsje dien wurk

Yn de tredde perioade moast Geleen it dwaan sûnder coach Andy Tenbult. Hy hie tusken de twadde en tredde perioade in straf krigen fan de arbitraazje. Healwei de lêste perioade rekke Trevor Hunt de peal. Juha Kiilholma wie gau by de rebound en besoarge Brent Janssen de 4-2. Yn de slotfaze makke Kiilholma sels noch de 5-2.