Grutte kotter klapt op de strekdaam by Skylge

Nei't de kotter in skoft op de strekdaam lei, is it der troch trije sleepboaten ôf helle. Dêrnei is it skip 'op eigen krêft' de haven yn fearn. Dêrby lei it skip wol bryk yn it wetter, dus mooglik is it lek op in plak.

De Friendship wurdt yn de haven kontrolearre om te besjen wat de skea krekt is.