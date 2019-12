Henk de Jong: "We ha in prachtige ploech dy't elke dei better wurde wol"

Excelsior spile hurd, mar luts 'm foar it skoft fier werom. Dat begrypt De Jong wol. "Kinst gewoan gjin druk op ús krije. As Feyenoord dat net kin, dan kin Excelsior dat ek net", ferwiist er noch even nei de bekerwedstriid fan ôfrûne tongersdei. "Dus ik snap wol dat se definsyf spylje, oars geane se deroan."

Trochûntwikkelje

De foarsprong op Jong Ajax is trije punten, mar De Jong sjocht benammen nei ploegen as Volendam en De Graafschap. Dat binne de konkurrinten wat promoasje oanbelanget. "Dy ploegen wurde better, mar wy ek! We wolle trochûntwikkelje. Op 3 jannewaris geane we op trainingskamp. It giet net om dom, hurd traine. It giet om goed traine."

Mar se ha no earst frij. "Even hielendal neat", seit De Jong. "Even lekker nei hûs, dat dogge wy ek. We ha der in kratsje bier by yn de bus. Dat kin, want we hoege net sels te riden. Hearlik dus."