Ludike aksje boerinnen yn Ljouwert: "Hjirmei berikke we de minsken ek"

"Fan 'e wike stie it hjir fol mei trekkers", seit Geeske Klaver fan de aksjegroep Fiere Boerin. "Mar no berikke we ek de minsken." De groep dielde hapkes út oan besikers. Dêrnjonken wiene der in pear kij, skiep en geiten op it Saailân.

Dûbeld gefoel by aksjes op sneldiken

Klaver hat in dûbeld gefoel by de aksjes fan trekkers op bygelyks sneldiken: "Oan de iene kant fyn it it hiel goed, want der gebeurt wat. Mar ik tink ek oan de dokter dy't yn de file stiet en in operaasje mist. Hy rêdt libbens, sa'n man moat net yn de file stean efter al dy boeren."