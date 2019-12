Fjouwermansbob mei Veenker no njoggentjinde yn Königssee

De Nederlânske fjouwermansbob mei dêryn Dennis Veenker fan Damwâld is snein njoggentjinde wurden by de wrâldbekerwedstriden yn it Dútske Königssee. Mei Ivo de Bruin, Joost Dumas en Stephan Huis in 't Veld sette Veenker in tiid del fan 1.39.75.