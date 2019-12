Autobestjoerder rydt hast 200 op Wâldwei 'nei krystslokje' neffens plysje

De auto ried yn de rjochting fan Drachten. In motorplysje dy't de auto lasere hie, gie achter him oan, mar hie alle muoite de hurd ridende auto yn te heljen. Pas by Drachten slagge dat. Doe't de auto oan de kant set wie, koe de bestjoerder syn rydbewiis fuortendaliks by de plysje ynleverje.

Op it plysjeburo die ek noch bliken dat de man twa kear safolle drank op hie as op syn heechst tastien is. Dêrfoar krige er ek noch 425 euro boete. De plysje meldt dat de ynfoardering fan it riidbewiis nei in krystslokje wie.