HEA! Hockye yn in rolstoel by de Stickflyers

By de Stickflyers yn Beetstersweach wurdt hockeyd yn in elektryske rôlstoel. De spilers binne troch in beheining bûn oan harren rolstoel. Der wurdt spile mei in hânstick of mei in T-stick, in soarte fan foarke dy't foarop de rolstoel befêstige is. De Stickflyers bestean dit jier 25 jier.