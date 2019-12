Mearderheid Nederlanners hat syn nocht fan boereprotesten

De achterban fan Foarum foar Democratie, PVV en CDA stean noch wol yn mearderheid achter de aksjes. By D66-stimmers is der mei 4 prosint hast hielendal gjin stipe foar de aksjes fan de boeren. Dat is noch minder as de stipe fan de Partij voor de Dieren. Fan de oanhingers fan dy partij stiet 18 prosint achter de boere-aksjes.