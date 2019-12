UNIS Flyers winne earste heale finale om de beker

De iishockeyers fan de UNIS Flyers hawwe in grutte stap set rjochting bekerfinale. Yn Geleen waard it earste duel yn de searje om de heale finale mei 3-1 wûn fan Microz Eaters Limburg. Sneintejûn spylje de Friezen yn Thialf it twadde en beslissende duel tsjin de Geleen Eaters. As de Flyers nei trije perioades net ferlern hawwe, sitte se yn de finale.