Teloarstelling nei lykspul: "Wij durfden vandaag te voetballen"

Krityk

Hearrenfean slút it seizoen no ôf mei 28 punten út 18 wedstriden, en dat is in stik better as dat in soad minsken yn it foar ferwachte hiene. Keeper Warner Hahn hat him dêr inkelde moannen lyn wol oan steurd: "Er waren veel mensen die hun zegje klaar hadden over hoe slecht we wel niet waren, en dat we klaar waren voor degradatie."

Hahn fynt dat de kritikasters net te fluch oardiele moatte oer in nije ploech: "Wij kenden onze eigen spelers ook niet goed, en dan hebben ze een oordeel. Ik vind dat nogal makkelijk." Neffens Hahn hat Hearrenfean it tsjindiel no wol bewiisd.