Friezen net yn de priizen by Marathon Cup yn Breda

By de froulju wiene der al rom foar de ein fan de wedstriid noch mar njoggen riders oer en waard it in taktysk spultsje. Dêr wie Marijke Groenewoud fan Hallum troch in falpartij al net mear by. Mei flugge sprinters yn de groep woene ferskate riders fan de lange adem in gat slaan. Mei noch fjouwer rûntsjes te gean besocht Anne Tauber fan Oranjewâld fuort te kommen, mar dat slagge net.

Sa kaam it oant in sprint tusken njoggen froulju. Francesca Lollobrigida luts de sprint oan en ried fan kop ôf nei de oerwinning. Efter de Italiaanske einige Kelly Schouten op in twadde plak, Anna van der Bos waard tredde.

Bêste Friezinne wie Jade van der Molen fan it Hearrenfean. Sy waard fiifde. Groenewoud bliuwt nettsjinsteande har fal wol lieder yn it jongerenklassemint.

Kooiman wint by manlju

By de mannen wie Erik Jan Kooiman de winner fan de achtste wedstriid yn de Marathon Cup. Hy koe yn de wedstriid fan 125 rûntsjes yn de finale fuortkomme út in kopgroep fan seis man. De Italiaan Daniel Niero waard twadde. Frank Vreugdenhil kaam as tredde oer de einstreek.