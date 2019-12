Hearrenfean mei opnij thús bekerje, tsjin Willem II

Hearrenfean wûn ôfrûne wike mei 2-0 fan Roda JC, wylst Willem II mei 3-0 wûn fan Sparta. De achtste finale tsjin Willem II is op 21, 22 of 23 jannewaris.

Nije lotting

De KNVB beker begjint dit jier mei in nije lottingsmetoade. Hjirtroch is it no al dúdlik hokker ploegen tsjininoar spylje moatte, mochten de teams in ronde fierder komme. Ferline jier is inselde lottingsysteem al ynfierd by de Champions League.