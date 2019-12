Volleybalsters VC Sneek winnen van Zwolle en gaan naar halve finale

De wedstrijd was in iedere set spannend. De eerste set ging tot 24-24 gelijk op. De laatste twee punten konden echter binnengehaald worden door de speelsters van VC Sneek. In de tweede set kwam Sneek eerst op achterstand, maar toch won de ploeg de set met 22-25.

In de derde set stonden de Snekers de hele set op voorsprong, al waren de ploegen gelijkwaardig. De set werd uiteindelijk gepakt met 24-26. Door de overwinning gaan de Snekers door naar de halve finale van het bekertoernooi.