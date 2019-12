Hearrenfean spilet lyk yn lêste wedstriid fan it jier tsjin Heracles

Mei Andres Dreyer as ferfanger foar de blessearre Jens Odgaard hie Hearrenfean it oan it begjin fan de wedstriid dreech. De earste grutte kâns wie foar de besikers út Almelo. Yn de fiifde minút rekke Veerman sloarderich de bal kwyt, mar keeper Warner Hahn reagearre attint op de pass fan Cyriel Dessers. Net folle letter krige Mohammed Osman de twadde kâns, mar syn skot gie oer de goal.

Penalty krekt foar skoft

Nei de earste tsien minuten krigen de Feansters it wat better op 'e rit. Nei hast in heal oere moast de keeper fan Heracles Janis Blaswich twa kear rêding bringe. Earst koe Mitchel van Bergen in foarset fan Chidera Ejuke der krekt net yn rinne. Dêrnei wie it Ejuke sels dy't nei binnen kaam en mei in skot rjochting de krusing Blaswich ta it uterste dreau.

Yn de 43e minút krige Hearrenfean dè kâns om mei in foarsprong de klaaikeamers yn te gean. Nei in handsbal fan Dessers by in hoekskop, mocht Hicham Faik in strafskop nimme. Mar syn ynset waard keard troch Blaswich. Ekfkes letter gie in skot fan Dreyer noch krekt njonken it goal.