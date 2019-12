Bobslider Dennis Veenker trettjinde op wrâldbeker yn Königssee

Bobslider Dennis Veenker is sneon by de wrâldbekerwedstriiden yn it Dútske Königssee op it trettjinde plak einige. Mei Ivo de Bruin, Joost Dumas en debutant Stephan Huis in 't Veld sette de Fries fan Damwâld by de fjouwermansbob in tiid fan 1.39.44 del.