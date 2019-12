Jitty van der Werf hâldt op by Farmers Defence Force

It beslút om op te stappen, soe neffens Van der Werf yn oerlis mei de oare bestjoersleden ta stân kaam wêze.

Van der Werf is fan doel om no mei oaren in nije stichting op te rjochtsjen: Stichting Belangen Agrarysk Fryslân. De nije groep seit op ûnôfhinklike basis op te kommen foar de belangen fan de Fryske boer. Dat wolle se dwaan troch petearen mei oerheden, oplûke mei oare lânbou-organisaasjes en sels aksjes te organisearjen.