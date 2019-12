HEA! De ein fan 100 jier messlypje

Untelber folle messen, skjirren en skearapparaten hat hy troch de hannen hân, mar no is it dien. Fynsliper Hans Jorna en syn frou Margaret van der Geest slute harren saak oan de Westerplantaazje yn Ljouwert. Mear as 100 jier hat it famyljebedriuw bestien, mar der is gjin opfolging foar it spesjalistyske wurk mear.