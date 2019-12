Een bijzondere ambassadeur voor Sterke Yerke 4: de gezaghebber van Bonaire

Wilfred de Jong van de stichting: "Wij zijn op zoek naar mensen voor een comité van aanbeveling omdat we geld willen genereren om die nieuwe Sterke Yerke in de markt te zetten. Dat zijn geen kinderachtige bedragen, het gaat om zo'n zeven, acht ton. We hadden al Wiebe Wieling, die had zich al bereid verklaard. En we waren deze week op Bonaire bij de gezaghebber, daar werd hij razend enthousiast van. We overvielen hem met deze vraag, maar we vroegen hem of hij er eens over na wilde denken om ambassadeur te worden voor de Sterke Yerke 4. Hij zei vrijwel meteen: ik doe het."

Nieuwe fase

Daar is De Jong ontzettend blij mee, al levert het niet meteen geld op. "We kunnen geen geld van deze ambassadeurs verwachten, maar we hebben van anderen al wel prachtige dingen aangeboden gekregen. Hardhout, masten, roestvrij staal, en een Leeuwarder verfbedrijf wil ons graag sponsoren. Dus het begint te rollen."

Volgens de organisatie begint het steeds meer op gang te komen. "De Sterke Yerke 4 is wat dichterbij gekomen. De plannen zijn er al twee jaar, maar de begroting trekken we niet uit de achterzak. De organisatie moesten wij eerst rond hebben. Nu kunnen we door naar de volgende fase: geld genereren."

Plastic

Het doel van de Sterke Yerke 4 is om wat te doen tegen de plasticrommel. "Als je daar langs de kust loopt is het verschrikkelijk. Je wilt niet weten hoeveel vuilniszakken met plastic wij opruimen, het is schandalig. Het is overal zo, hier in Nederland ook. Opgeteld is het waanzinnig veel. Dat plastic in de bermen komt uiteindelijk in de zee terecht, het vergaat tot microplastic en wordt weer opgegeten."