Stichting Musea Noardeast Fryslân ûndersiket mooglikheden fan grut legaat

De hannel fan Jan Zwart

Jan Zwart (1934-2019) wie in gutte bekende yn it doarp. Hy wie net troud, lykas syn broer Dirk dy't by him yn wenne en dy't ferline jier ferstoar. Dirk wie boer, mar dat wie neat foar Jan, sa skreau it Reformatorisch Dablad yn 2011. Jan gie nei de mulo. "Ik kon goed leren, maar kreeg in de tweede klas tbc. Twee jaar lag ik in een tent van het Groene Kruis. Toen ik genezen werd verklaard, was ik zeventien jaar. Ik keerde niet terug naar de mulo, maar ging de praktijk van het leven in."

Jan keas foar de hannel, mei de transportfyts by de boeren del. "De zaken gingen goed. Naderhand kwam de grote auto. Ik verkocht allerlei soorten textiel, zoals ondergoed, badhanddoeken, theedoeken, zeemleren en later ook confectie, zoals japonnen, rokken, blouses. Voor de heren onder meer pantalons, overhemden, jacks. Daarnaast presenteerde ik altijd kleding op voor- en najaarsexposities in zeven bejaardenrustoorden en dorpshuizen." Jan hold dêr in 2002 mei op. "Toen kwam de euro. Mijn klantenkring brokkelde af, jonge mensen wilden zich niet meer binden aan mijn persoon."