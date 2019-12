'Ameland Academy' moat hoarekaminsken nei it eilân helje: slagget dat?

Hoareka-ûndernimmer Harold van Workum: "We hebben een interessante opleiding voor de leerlingen gemaakt. Ze komen een jaartje naar Ameland, een jaartje 'buitenland' moet het gevoel zijn. Ze gaan hier wonen en werken. In één jaar doen zij een tweejarige opleiding, het kost ze niets en bovendien hebben ze een baangarantie. We zorgen ook voor de woonruimte op het eiland. Het is een jaar een avontuur, veel mooier en gaver dan een gewone opleiding."

Baangarânsje

En hoe wol Van Workum de learlingen op it eilân hâlde nei de oplieding? "Dat gaat eigenlijk vanzelf. Vaak bevalt het veel mensen zo goed dat de mensen die hier wonen ook daadwerkelijk blijven. Daarnaast hebben wij de baangarantie, dus als ze de opleiding hebben afgerond, kúnnen ze hier ook gemakkelijk blijven."

'Leuke ervaring'

Guon jongerein lykje der al wis fan en wolle de oplieding graach folgje. "Ik vind de horeca gewoon leuk. Ik doe nu een opleiding beveiliging, maar dat is niet wat ik wil. En horeca wel," seit in learlinge yn de dop. En wêrom no graach op It Amelân? "Je gaat op jezelf worden en daardoor wordt je super zelfstandig. Ameland is gewoon een toeristisch en gezellig eiland, er wonen vrienden van ons, dus ik kan het mooi combineren. Aan de ene kant kun je misschien niet snel overal naar toe, maar aan de andere kant is het een erg leuke ervaring om hier je opleiding te doen."

Oaren witte it noch niet hielendal. "Mijn moeder ging kijken op internet en kwam het tegen. Wat ik tot nu toe heb gehoord en gezien vind ik erg mooi. Ik wil er nog wel over nadenken," seit in jonge.