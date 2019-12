OmropTIP: 'Moard en lulkoek yn de Wâlden'

Yn de FryslânDOK 'Moard en lulkoek yn 'e Wâlden' wurdt tweintich jier nei de moard op Marianne Vaatstra weromsjoen oan de hân fan it argyf en in lochboek fan de yn oktober 2018 ferstoarne Nettie Groeneveld. Yn 1999, de tiid fan de moard, wie Nettie Groeneveld direkteur fan it asylsikerssintrum yn Kollum. Yn de omkriten libbe it idee dat de dieder in asylsiker wie. It azc krige bedrigingen en waard swier befeilige.