Autobrân yn Wolvegea, mear skea foarkommen

Yn Wolvegea hat yn de nacht fan freed op sneon in auto yn 'e brân stien oan de Merelstraat. De auto stie op de oprit njonken in wente. De bewenner en omwenners besochten it fjoer mei in túnslang en brândwêsters mei poeier te bestriden, mar oant de brânwacht kaam baarnde de auto noch as in lôge.