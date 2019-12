Ofskiedsresepsje Kramer: wat sille politisy it meast en it minst misse?

Meast misse

Oan ferskate Fryske bestjoerders is frege wat sy it meast en it minste misse sille oan Johannes Kramer. Deputearre Sietske Poepjes sil benammen syn gefoel foar humor misse. "Wy koene ek aardich bekfjochtsje yn it kolleezje tegearre, in bytsje as bruorke en suske. It is mar goed dat de gewoane Fries dat net sjoen hat, want dan soe it betrouwen yn de polityk tink ik hiel hurd fuort gean. Mar dat sil ik hiel slim misse, want kleare leafde wie dat," seit Poepjes.

Corlienke de Jong fan Kramers eigen partij de FNP fynt dat hy in enoarme passy hat foar Fryslân. De Jong: "Dus net allinnich syn portefúlje, mar ek foar de taal, foar de kultuer. Hy hat Fryslân altyd op hannen droegen en kinst altyd by him terjochte. Hy hat in enoarme steat fan tsjinst. Ja, dat sil ik toch wol misse.'