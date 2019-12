Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

Omwenners ha harren sjenswizen al earder yntsjinne oer it gasfjild Nyegea/Ljouwert. De wurkgroep Geen Nieuw Gas Smallingerland is bliid dat it ministearje temjitte komt oan it fersyk de harksit yn Drachten te hâlden.

Wjerstân is grut

De wjerstân tsjin gaswinning yn de gemeente Smellingerlân is grut. Oebele Veenstra fan de wurkgroep en ek fan doarpsbelang De Wylgen hat ferline jier ek al in petysje oanbean oan minister Wiebes. Hy en oare bewenners fine de gaswinning net te ferkeapjen yn de gemeente.

Njonken de harksit oer it fjild Nyegea/Ljouwert, kinne omwenners oant takom wike freed noch sjenswizen yntsjinje oer de winput De Pein-Súd. Ek dêrby wurde tsientallen brieven fan beswiermakkers ferwachte.