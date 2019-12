'Muzikale tûzenpoat' Esther de Jong wint Fryske Poppriis

De Jong krige mear stimmen as The Homesick en Magnificence. The Homesick komt ek út Dokkum. De band bringt yn febrewaris syn twadde studio-album út. De ôfrûne wiken kamen al twa nûmers fan dy nije plaat online. It nije album wurdt útbrocht by it grutte platelabel Sub Pop. Magnificence is in DJ-duo út Ljouwert, dy't dit jier ûnder oare bekend waarden mei in gearwurking mei Peugeot yn in reklame. Se meitsje dancemuzyk.