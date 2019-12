LIVE: Fryske Popawards wurde útrikt yn IepenUP Live

De Fryske Popawards wurde dit jier op 20 desimber bekend makke yn in spesjale útstjoering fan IepenUp Live yn gearwurking mei Omrop Fryslân. Yn in spesjale ôflevering fan IepenUP Live wurdt in hiele trits oan prizen útrikt. De útstjoering begjint om 20.00 oere en is hjirûnder te sjen.