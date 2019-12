De Friesland slút kontrakten mei alle Fryske sikehuzen

De Friesland en sikehûs Tjongerskâns op It Hearrenfean hiene ferline jier al in kontrakt sletten, foar trije jier.

Mei it sikehûs yn Snits hat de soarchfersekerder ek ôfspraken makke oer it werombringen fan de administrative lesten. Dêrtroch is it personiel minder tiid kwyt mei de administraasje en is der mear tiid foar de pasjint, is de bedoeling.