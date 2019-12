Cambuurspilers Mühren en Jacobs tsjin Excelsior wer beskikber

De ferlerne wedstriid tsjin Feyenoord hat gjin frustraasjes opsmiten, seit De Jong: "We kinne grutsk wêze op hoe't we spile hawwe. Mar wy moatte dêr foar snein ek skerpte úthelje. En we bliuwe der net yn hingjen. Snein binne de punten wer belangryk. We hawwe net iens tiid om de bylden te besjen. Wy binne al wer fierder. We hawwe blauwe skouders fan de kompliminten dy't we krigen hawwe, mar wy moatte skerp bliuwe."

Jacobs kin meidwaan

Jamie Jacobs rekke yn de wedstriid tsjin Jong Ajax blessearre oan de holle. Der binne fiif hechtings yn de foarholle kommen, mar dy gean derút. En dus kin Jacobs spylje tsjin Excelsior. "Er zal wel een tulband omheen komen, maar ik kan spelen. We hebben tot nu toe een fantastisch half jaar gehad. Zondag nog drie punten tegen Excelsior zou prachtig zijn. Daar gaan we vol voor."