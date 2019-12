Sven Kramer rydt Nederlânsk rekôr op 3000 meter, mar it telt net mei

It nije rekôr giet net de boeken yn. It gong om in trainingswedstriid mei in kwartetstart. Dan binne der fjouwer riders yn de baan, en dat jildt net as in offisjele wedstriid.

Sven Kramer makket him op foar it Nederlânsk kampioenskip ôfstannen. Nei de Krystdagen rydt er dêr yn alle gefallen de 1500 en 5000 meter, en mooglik ek de 10.000 meter.

Earder dizze wike sei Sven Kramer dat er noch altyd lêst hat fan de rêch. "Al wikselet it per dei. It is eltse dei wer oars."