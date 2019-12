Súdwest-Fryslân wol ûnderstipers foar alle húsdokters yn de gemeente

De praktykûnderstipers wurkje sûnt in jier by fyftjin hûsdokterspraktiken yn de gemeente. Bern mei problemen koene yn dy tiid hiel gau te plak en wiene faak mei in pear petearen klear.

"Door deze gezamenlijke aanpak worden de jongeren zoveel mogelijk vroegtijdig, in de eigen omgeving, en zonder wachtlijsten geholpen", seit wethâlder Mark de Man. "Zo voorkomen we dat ze onnodig worden doorverwezen naar de zwaardere, specialistische jeugdhulp."