Boargemaster Buma slút wer wenning yn Ljouwert fanwegen drugsoerlêst

Boargemaster Sybrand Buma hat in wenning oan de Bernhardus Bumastraat yn Ljouwert foar trije moanne sletten. Yn it hûs hat de plysje yn oktober in himpkwekerij mei 170 planten oantroffen. Ek waard der guod fûn dat brûkt wurdt foar profesjonele himptylt, sa as transformatoaren, koalstoffilters en groeimiddels.