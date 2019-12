HEA! In gouden iterijke

Yn Sint-Nyk fersoarget Stichting Sociaal Goud in krystdiner spesjaal foar iensume âlderen. Sociaal Goud is in suksesfol projekt dêr't âlderen safolle mooglik út harren sosjaal isolemint helle wurde. Mei harren 'buddy projekt' ferbine se iensume âlderen oan in fêste persoan dy't leuke dingen mei har docht. Der is in soargeleaze gesellige jûn foar harren organisearre, dêr't oaren moetsje, lekker ite en it mei-elkoar wêzen sintraal stean. Faak ûnstean hjir ek kontakten foar it libben.